Covid.19

Cerca de 850 pessoas foram impedias de entrar em Portugal e uma foi detida em dez dias de controlo temporário das fronteiras terrestres devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Num comunicado de balanço das atividades do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Guarda Nacional Republicana nas fronteiras terrestres, o MAI avança que foram controladas um total de 87.823 pessoas em 10 dias, 853 das quais foram impedidos de entrar no país e uma foi detida em Vila Verde da Raia, em Chaves por autorização de residência falsa

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada, cabendo ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o controlo documental das pessoas, enquanto a GNR é responsável pela circulação rodoviária e pela vigilância da fronteira terrestre entre os pontos autorizados.