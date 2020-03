Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que governadores e autarcas que decretem quarentena para evitar a proliferação do novo coronavírus terão de pagar o salário das pessoas afetadas.

"Tem um artigo na CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] que diz que todo o empresário, comerciante que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respetivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, 'tá ok?", declarou Bolsonaro a apoiantes, quando saía da sua residência oficial, em Brasília.

A declaração é mais um ataque promovido pelo chefe de Estado brasileiro, que defende a adoção de uma quarentena relaxada, chamada vertical, na qual as pessoas que não têm sintomas da doença deveriam voltar às suas atividades e apenas quem faz parte dos grupos de risco ficaria isolado.