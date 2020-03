Actualidade

O Nobel da Literatura Bob Dylan lançou hoje uma nova canção, intitulada "Murder Most Foul", de quase 17 minutos, sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy.

A canção foi publicada em várias plataformas, acompanhada por uma mensagem do músico de 78 anos: "Saudações aos meus fãs e seguidores com gratidão por todo o apoio e lealdade ao longo dos anos. Esta é uma canção inédita gravada há algum tempo que podem achar interessante".

Dylan despede-se com um "mantenham-se seguros e que Deus esteja convosco", numa altura em que também o músico viu concertos cancelados devido à pandemia de covid-19, em particular as atuações previstas para abril no Japão.