Covid-19

O presidente da Comissão Distrital de Bragança da Proteção Civil, Francisco Guimarães, pediu hoje a rápida clarificação sobre a obrigatoriedade de confinamento dos que chegam do estrangeiro à região por causa da pandemia covid-19.

A comissão coordena atualmente a evolução da situação no Nordeste Transmontano, a primeira região em Portugal onde a Autoridade Regional de Saúde Pública determinou, a 19 de março, que "todos os cidadãos que regressem do estrangeiro permaneçam em isolamento profilático pelo período de catorze dias a contar do dia da chegada".

Segundo o presidente da Comissão Distrital, depois de um parecer da Provedora de Justiça, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revogou temporariamente esta e todas as determinações no país, uma medida que preocupa as autoridades locais que pedem a rápida reposição da obrigatoriedade de isolamento.