Actualidade

As forças policiais receberam em 2019 um total de 45.752 participações de crimes de violência doméstica, tendo o número de denúncias no último trimestre do ano passado crescido 11,5% face ao período homólogo de 2018.

Os dados foram hoje divulgados pelo gabinete da ministra de Estado e da Presidência.

Segundo as estatísticas, no último trimestre de 2019 foram registadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR) 8.279 queixas, mais 279 do que no trimestre anterior. No total foram 16.279 no segundo semestre do ano, a que se juntam 29.473 queixas no primeiro semestre de 2019.