Covid-19

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou esta tarde a continuação da quarentena por mais duas semanas a partir da próxima terça-feira, estendendo-se assim até 15 de abril.

"É claro que estamos apenas no início da vaga epidémica [...]. E, por isso, com o acordo do Presidente da República, anuncio hoje a renovação do período de confinamento por duas semanas suplemantares", disse Philippe, dando ainda a entender que este período pode voltar a ser prolongado caso haja necessidade.

Durante esse período, as regras a aplicar serão as mesmas que atualmente, assim como as motivações para sair de casa - trabalho, compras ou farmácia, idas ao médico em urgência, auxílio à família, curtas saídas para exercício físico e ainda intimações por parte das autoridades.