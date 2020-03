OE2019

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) destacou hoje que, nas contas nacionais de 2019, o saldo corrigido de medidas extraordinárias excedeu as previsões do Governo, tendo melhorado cerca de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo uma nota da UTAO hoje divulgada, o saldo ajustado de medidas de natureza temporária ou não recorrente "passou da situação de equilíbrio orçamental em 2018 para a situação excedentária, numa evolução de cerca de 0,8% do PIB em 2019".

"Quando comparado com os referenciais anuais, este valor excede quer o previsto inicialmente no OE [Orçamento do Estado] 2019, quer também a previsão apresentada posteriormente pelo Ministério das Finanças no PE [Programa de Estabilidade] 2019 e na POE [Proposta de Orçamento do Estado] 2020", denotam ainda os técnicos do parlamento.