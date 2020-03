Covid-19

As autoridades da Guiné-Bissau receberam hoje no aeroporto de Bissau o material doado pelas fundações chinesas Jack Ma e Ali Baba para combater a pandemia do novo coronavírus, que foram enviadas num voo da Etiópia Airlines.

Segundo um comunicado divulgado à imprensa, a Guiné-Bissau recebeu, à semelhança de outros países, 20.000 'kits' de teste, 100.000 máscaras, 1.000 conjuntos de roupas de proteção e 1.100 conjuntos de escudos de proteção.

A Fundação Jack Ma, a Fundação Ali Baba e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed comprometeram-se a fornecer suprimentos e equipamentos médicos a 54 países de África.