Covid-19

Cerca de 50 cooperantes portugueses nos países africanos lusófonos regressaram a Portugal por causa da pandemia de covid-19, de acordo com informação do Governo, que considera prematuro falar em suspensão de projetos.

"Até ao momento, regressaram ao país 49 cooperantes num total de várias centenas que temos no conjunto dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP)", disse à agência Lusa a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (SENEC), Teresa Ribeiro, reportando a dados de quinta-feira.

De acordo com dados oficiais, existem atualmente 17 organizações não-governamentais para o desenvolvimento com projetos, no quadro da cooperação portuguesa, em países africanos lusófonos.