Covid-19

O volume notícias associadas à pandemia da covid-19 mais do que triplicou, em média, por dia, em Portugal na última semana, de acordo com os dados sobre tendências de consumo de media da Marktest hoje divulgados.

"A pandemia associada ao covid-19 e o consequente anúncio do estado de emergência em Portugal têm estado no centro do dia", refere o relatório, apontando que, "em termos de notícias, o volume de informação sobre o assunto tem sido quase omnipresente e o evolutivo de notícias com referência à doença demonstra-o claramente, com a semana de 16 a 22 de março a registar mais do triplo de notícias em média por dia sobre o assunto do que no período anterior a 08 de março".

O confinamento no domicílio como medida de mitigação da propagação do novo coronavírus levou "a que 42% da população esteja em teletrabalho (de acordo com sondagem Marktest)", sendo que tal gerou "um acréscimo muito significativo em termos de audiências televisivas".