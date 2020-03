Covid-19

A TAP está a preparar os dois primeiros voos de repatriamento de passageiros entre Maputo e Lisboa para segunda-feira à noite, disse hoje à Lusa uma fonte oficial da transportadora aérea portuguesa.

"Estamos à espera da autorização formal das autoridades de Moçambique para fazermos dois voos, um na segunda-feira, dia 30, com saída de Maputo às 20:20, aterrando em Lisboa no dia 31 às 05:50, hora de Lisboa, e outro na segunda-feira, dia 30, que descola de Maputo às 23:20, hora local, e aterra em Lisboa no dia 31 às 08:50", disse uma fonte da TAP à Lusa.

Estes são os primeiros voos de Moçambique para Portugal organizados para repatriar os passageiros que ficaram sem poder voar, no seguimento das restrições colocadas por muitos países para conter a propagação da pandemia da covid-19.