Covid-19

A ALS Life Sciences vai, a partir de segunda-feira, realizar testes laboratoriais para deteção do novo coronavírus, no âmbito de uma parceria com o Centro Hospitalar Tondela Viseu, anunciou hoje um responsável da empresa.

"As análises serão realizadas no laboratório da ALS de Tondela, o qual é muito experiente e preparado para a realização de testes de deteção de vírus por biologia molecular", explicou João Cotta.

Segundo o diretor geral da ALS Life Sciences para a Europa do Sul, "as amostras serão colhidas nas instalações do Centro Hospitalar Tondela Viseu" e depois transportadas para Tondela.