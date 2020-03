Covid-19

O primeiro-ministro agradeceu hoje à indústria e aos centros de investigação o contributo para "equipar melhor" quem está "na linha da frente" do combate à covid-19 e a ajuda na criação de recursos como ventiladores para ajudar doentes.

"Estão a fazer um esforço ativo para nos ajudarem a enfrentar esta pandemia. E estão a demonstrar que ainda bem que investimos na formação e no desenvolvimento tecnológico e científico porque nestes momentos críticos essa capacidade e esse conhecimento têm múltiplas aplicações", referiu António Costa.

O chefe de Governo falava em Matosinhos, no distrito do Porto, ao lado dos ministros da Economia e do Ensino Superior, onde foi visitar o CEiiA - Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel, local onde está a ser desenvolvido um protótipo de ventilador pulmonar que a equipa responsável espera ter pronto na próxima semana.