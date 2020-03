Covid-19

A Comissão de Proteção Civil de Mogadouro (CMPCM), no distrito de Bragança, deliberou hoje por "unanimidade" não aceitar o levantamento das quarentenas a cidadãos provenientes do estrangeiro e de outras regiões do país decretado por organismos oficiais.

"Exigimos que sejam repostas as medidas de obrigatoriedade de isolamento profilático por quarentena dos cidadãos provenientes do estrangeiro, independentemente da nacionalidade e do País de origem, e/ou de outras regiões do País, para o nosso concelho e/ou para a região", lê-se no despacho assinado pelo presidente da câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães.

O documento da CMPCM a que Lusa teve acesso determina por unanimidade "não aceitar as várias tomadas de posição que venham em sentido contrário às pretensões das entidades de proteção civil locais e de saúde local e regional, as quais defendem os interesses e a saúde das populações e daqueles grupos mais vulneráveis ao risco de contágio a este surto epidémico".