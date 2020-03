Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela considerou hoje "urgente" a clarificação das medidas a aplicar aos emigrantes e aos cidadãos que chegam à região oriundos do estrangeiro e de outros pontos do país.

Luís Tadeu, que preside à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) e à Câmara Municipal de Gouveia disse à agência Lusa que "é urgente esse esclarecimento" por parte das entidades competentes, porque os emigrantes "estão a vir de todos os lados" para os concelhos da região, assim como motoristas de transportes internacionais que no final de cada viagem rumam para junto das suas famílias.

"Mas que essa clarificação [sobre as medidas de quarentena profilática a aplicar nestes casos] tenha em atenção as efetivas necessidades que se vivem, nomeadamente em regiões de fronteira que estão a 'levar' com a entrada de emigrantes e de pessoas que vêm de outros locais do país, onde se verificam casos graves de infeção", apontou.