Covid-19

As quebras na procura no último mês afetam 97,4% das imobiliárias portuguesas, segundo resultados de um inquérito realizado pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), hoje divulgado.

Esta queda deve-se ao impacto da pandemia de covid-19 na atividade, que está "praticamente parada", de acordo com o presidente da associação, Luís Lima, citado num comunicado.

"Os resultados deste inquérito são bastante reveladores da realidade que as empresas estão a atravessar. 97,4% das empresas declararam ter registado uma quebra da procura no último mês. 78,1% afirmaram que os seus clientes desistiram dos negócios que tinham em curso e 20,5% destes chegaram mesmo a desistir da compra após a celebração do Contrato de Promessa de Compra e Venda (CPCV)", detalhou a APEMIP, na mesma nota.