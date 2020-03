Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje solidário com a indignação do primeiro-ministro, António Costa, face a declarações do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, embora referindo que não acompanhou o que se passou.

O chefe de Estado falava em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após ter recebido o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e as bastonárias das ordens dos enfermeiros e dos farmacêuticos.

Questionado se concorda com António Costa, que qualificou de "repugnante" o discurso do ministro holandês, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Isso aí eu não me pronuncio porque não acompanhei propriamente o que se passou, mas acredito naquilo que é a posição e o testemunho do primeiro-ministro português".