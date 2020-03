Covid-19

O general Umaro Sissoco Embaló, autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, afirmou hoje que decidiu declarar o estado de emergência no âmbito do combate ao Covid-19 para reforçar as medidas já tomadas e para salvar vidas.

Num discurso proferido no Palácio da Presidência do país, em Bissau, Umaro Sissoco Embaló afirmou estar ciente que a adoção de medidas restritivas que determinam a "suspensão temporária dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos" pode dividir os guineenses, mas está em causa a "defesa do interesse nacional e da proteção de vidas humanas".

"Entendi ser imperativo dar este passo, com vista a reforçarem-se as medidas já tomadas para evitar a propagação no país", afirmou.