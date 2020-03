Covid-19

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira elevou hoje para 24 o número de infeções por covid-19 no arquipélago, mais três do que na quinta-feira, num momento em que as autoridades alertam contra a discriminação dos doentes.

"Todos os doentes com covid-19 podem ser seguidos com segurança, com qualidade, por parte das autoridades regionais de saúde, respeitando todas as normas", afirmou o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O governante reagia, desde modo, a relatos divulgados na imprensa regional sobre alegados casos de discriminação a doentes com covid-19, que apresentam sintomas ligeiros e se encontram a recuperar em isolamento no domicílio.