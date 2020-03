Covid-19

O presidente da Câmara da Covilhã considerou hoje que revogar a quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem ao território é "uma má decisão" porque está em causa a proteção da vida das pessoas.

"Com o devido respeito, que é muito, considero que é uma má decisão porque estamos em estado de emergência e exceção e porque está em causa a proteção da vida das pessoas, que é o bem máximo que temos e aquele que mais deve ser protegido", afirmou Vítor Pereira (PS).

O autarca deste concelho do distrito de Castelo Branco considerou que a decisão tomada, na terça-feira, pela delegada de Saúde da Cova da Beira no sentido de estabelecer o isolamento profilático pelo período de 14 dias para quem regressasse do estrangeiro ou de outras zonas do país era uma medida "que ia no bom sentido" porque "contribuía para a proteção das pessoas e não punha em causa a atividade económica".