Covid-19

O presidente da Câmara do Fundão considerou hoje "muitíssimo grave" a revogação da quarentena obrigatória para todos quantos cheguem ao território e sublinhou que esta medida "é vital" para a proteção das pessoas nesta situação de pandemia covi-19.

"Esta é uma situação muitíssimo grave e que deveria ter sido evitada. É uma desautorização às estruturas locais e, acima de tudo, ao trabalho que estava a ser feito. A ideia de tornar o isolamento numa medida de caráter obrigatório é vital porque estamos a falar da proteção das pessoas", sublinhou Paulo Fernandes.

O autarca deste concelho do distrito de Castelo Branco frisou que a decisão tomada, na terça-feira, pela delegada de Saúde da Cova da Beira no sentido de estabelecer o isolamento profilático pelo período de 14 dias para quem regressasse do estrangeiro ou de outras zonas do país foi acompanhada pelas restantes estruturas da Beira Interior porque se afigura como "uma necessidade óbvia", tendo em conta as características do território.