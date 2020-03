Covid-19

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores admitiu hoje que possam existir algumas falhas de equipamento de proteção em unidades de saúde, mas garantiu que os profissionais que lidam com doentes da covid-19 estão protegidos.

"Há outros contextos em que eventualmente os profissionais de saúde desejassem ter algum equipamento de proteção individual adicional. Poderá haver algumas falhas e que, entretanto, estamos diariamente a acompanhar com as unidades de saúde, no sentido de redistribuir e voltar a repor esse 'stock'", adiantou Tiago Lopes, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.