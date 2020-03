Covid-19

A Câmara de Coimbra solicitou ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a limitação ou proibição de acesso à Mata Nacional do Choupal, face à pandemia da Covid-19, anunciou hoje a autarquia.

O município fez um pedido formal à Direção Regional do Centro do ICNF, responsável pela gestão do espaço, para que "garanta a limitação e/ou proibição de acesso ao local", depois de ter constatado, "em dias anteriores, uma grande aglomeração de pessoas na Mata Nacional do Choupal", afirmou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a autarquia, esta medida visa "incentivar o cumprimento das medidas obrigatórias, nomeadamente as imposições determinadas pelo Estado de Emergência".