Covid-19

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, inaugura no sábado uma estrutura do serviço de urgência exclusivamente dedicada a doentes suspeitos ou já com infeção confirmada de covid-19, anunciou a direção da unidade.

"Esta infraestrutura vai permitir manter sob vigilância no serviço de urgência os casos de doentes suspeitos ou com infeção já diagnosticada que necessitem de maiores cuidados. É, sobretudo, um espaço que vai permitir alocar doentes acamados ou que tenham alguns critérios de gravidade perante a suspeita de infeção por SARS-CoV-2", afirmou à Lusa a diretora do serviço, Anabela Oliveira.

A estrutura, erguida em cerca de uma semana no antigo corredor de entrada desta unidade hospitalar, onde funcionava a central de consultas, contempla 16 'boxes', incluindo uma que prevê a possibilidade de receber grávidas com suspeita de infeção pelo novo coronavírus e que apresentem sintomas que justifiquem o seu acompanhamento na urgência.