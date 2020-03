Covid-19

Um bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus nasceu hoje na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, sendo o primeiro a nascer na zona sul do país, avançou à Lusa uma fonte oficial.

O menino nasceu às 13:25, de cesariana, e "está bem de saúde" assim como a mãe e equipa, disse a fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), onde está incluída a Maternidade Alfredo da Costa (MAC).

Segundo a mesma fonte, o bebé, que nasceu com 1.530 gramas e está internado no serviço de Neonatologia da MAC, realizou um teste para apurar se está infetado com Covid-19, devendo os resultados ser conhecidos no sábado.