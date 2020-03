Covid-19

O CDS-PP sugeriu hoje que a tradicional cerimónia evocativa do 25 de Abril na Assembleia da República seja substituída este ano por uma mensagem ao país do Presidente da República, dadas as recomendações de isolamento devido à covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o líder do grupo parlamentar do CDS, Telmo Correia, começou por dizer que a data que assinala o fim da ditadura em 1974 é "uma das datas nacionais mais importantes" e "terá de ser assinalada".

O deputado apontou que "todos os portugueses neste momento estão impedidos das suas próprias celebrações familiares", considerando que "essa é a regra destes tempos, e essa regra devia aplicar-se a tudo".