Covid-19

A comissão permanente da Assembleia Nacional de Cabo Verde aprovou hoje o pedido do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para declaração do estado de emergência no país, devido à pandemia de covid-19.

"Decidimos por unanimidade conceder a devida autorização constitucional ao senhor Presidente da República para declaração do estado de emergência nacional", anunciou ao início da noite o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos.

O período de emergência em Cabo Verde deverá vigorar até 17 de abril.