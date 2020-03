Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa nítida, mas apresenta uma recuperação viva no conjunto da semana, com os investidores fragilizados pela crise do novo coronavírus.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 4,06%, para os 21.636,78 pontos, mas no conjunto da semana ganhou 17,6%.

Esta é a mais forte subida semanal deste índice desde junho de 1931.