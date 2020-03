Covid-19

A Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea saudou hoje medidas anunciadas pela ministra da Cultura, em resposta à paralisação do setor, no combate à covid-19, mas apresentou em simultâneo outras propostas para atender a necessidades existentes.

A associação alertou também para "o facto de a presente situação pôr a descoberto a verdadeira natureza da atividade laboral do setor, que é maioritariamente intermitente, não permitindo a um enorme número de profissionais sequer aceder ao apoio extraordinário da Segurança Social para trabalhadores independentes", como escreve no comunicado hoje divulgado.

"A Rede saúda a iniciativa do Ministério da Cultura ao lançar um concurso de apoio extraordinário às artes, assim como outras medidas extraordinárias que poderão aliviar algum do impacto negativo sobre as entidades culturais", afirma a associação, referindo-se às medidas extraordinárias anunciadas na segunda-feira pela ministra da Cultura, Graça Fonseca.