Covid-19

Quase duas centenas de portugueses retidos em Cabo Verde embarcaram hoje, no aeroporto internacional da Praia, no terceiro voo comercial de repatriamento organizado pela TAP no espaço de quatro dias, alguns pagando mais de 750 euros pela viagem.

Para impedir a propagação da pandemia da covid-19 ao arquipélago, o Governo cabo-verdiano cancelou desde 19 de março as ligações aéreas desde o exterior, permitindo apenas voos de repatriamento de cidadãos estrangeiros ou para o regresso de cabo-verdianos, neste caso obrigados a um período de quarentena.

Ao fim de uma semana de incerteza, sem respostas da Embaixada portuguesa e da TAP, mas com bilhete de regresso a Portugal comprado desde janeiro, Diogo Costa conseguiu no aeroporto a confirmação do regresso a casa.