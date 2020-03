Covid-19

Transportes públicos suspensos e obrigação de manter um metro de distância nas lojas são regras previstas no decreto sobre o estado de emergência em Timor-Leste, aprovado hoje em Conselho de Ministros e a que a Lusa teve acesso.

O Governo timorense aprovou hoje um extenso decreto com as regras a implementar a partir de domingo e durante um mês em todo o país, no âmbito do estado de emergência devido à covid-19.

"As medidas previstas no presente diploma (...) terão um impacto importante no quotidiano da população residente em Timor-Leste, na atividade económica do país e no funcionamento dos serviços públicos", de acordo com o preâmbulo do documento, a que a Lusa teve acesso.