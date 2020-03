Covid-19

O Governo timorense aprovou medidas que impõem "confinamento obrigatório" de doentes ou infetados com o covid-19, e o voluntário para os restantes cidadãos, com um reforço dos controlos sanitários, no âmbito da aplicação do estado de emergência.

As medidas fazem parte do decreto lei aprovado hoje em Conselho de Ministros, e a que a Lusa teve acesso, que implementa a partir de domingo as regras do estado de emergência, que vigora até 26 de abril em todo o país.

Algumas das medidas já estavam em vigor, mas vão agora ser 'apertadas'.