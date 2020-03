Covid

Numa altura em que a pandemia da covid-19 força as pessoas a ficar em casa, há cada vez mais padres a explorar as redes sociais para manter o contacto com os fiéis.

"Eu não quero que o povo das minhas paróquias, Porto Martins e Fonte do Bastardo, se sinta abandonado pelo seu pastor, quero que eles sintam que ele está presente, que ele pensa, que ele se preocupa espiritualmente com eles, quero dar a palavra que todas as semanas lhes dou", afirmou, em declarações à Lusa, José Júlio Rocha.