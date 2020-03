Covid-19

O cantor norte-americano John Legend considera que o presidente Donald Trump está a fazer "um trabalho terrível" no combate à propagação da pandemia de covid-19, mostrando-se mais preocupado "com o mercado bolsista do que com a saúde" da população.

Em entrevista à Lusa, ao telefone a partir de Los Angeles, John Legend lamentou que o seu país, os Estados Unidos, "não esteja a lidar corretamente" com a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"O presidente Trump está a fazer um trabalho terrível, repetindo mentiras e falsidades e brincadeiras nas conferências de imprensa diárias, e não está a demonstrar o tipo de liderança moral de que precisamos", defendeu John Legend, acrescentando que o chefe de Estado norte-americano "parece mais preocupado com os índices de aprovação e o mercado bolsista do que com a saúde e o bem-estar do povo norte-americano".