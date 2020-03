Covid-19

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) questionou o Governo se tem conhecimento de casos em que entidades oficiais, ao abrigo da situação de emergência da pandemia de covid-19, têm colocado limitações à liberdade de imprensa.

Esta pergunta foi entregue na sexta-feira pelo PEV na Assembleia da República e surgiu na sequência de uma denúncia transmitida pelo Sindicato dos Jornalistas.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas, "com a ativação dos planos municipais de emergência e proteção civil no âmbito da pandemia de covid-19, os jornalistas têm-se deparado com situações em que alguns presidentes de câmaras municipais acabam por vedar a informação ou escolher os jornalistas a quem facultam dados relativos à situação atual".