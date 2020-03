Covid-19

Uma farmácia de Vila Nova de Gaia e outra de Bragança estão encerradas devido a casos de infeção por covid-19 nas equipas e a pandemia já obrigou a fechar sete estabelecimentos, revelou a Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Em comunicado, a ANF diz que no dia 23 de março encerrou uma farmácia em Vila Nova de Gaia e, no dia seguinte, outra no distrito de Bragança.

Diz também que das sete farmácias que a pandemia obrigou a fechar, cinco já reabriram, após exames realizados a toda a equipa.