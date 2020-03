Covid-19

O secretário-geral do PCP considerou hoje que os jovens estão entre os mais afetados pelas consequências da epidemia da covid-19 e pediu à juventude para que denuncie abusos e injustiças patronais.

Estas posições de Jerónimo de Sousa constam de uma mensagem pública para assinalar o Dia Nacional da Juventude, que este ano não terá ações de rua por causa da eclosão do surto epidémico.

"No PCP, e também na JCP, sabemos bem o quanto os jovens estão entre os primeiros afetados pelas consequências da epidemia, seja na escola, com a angústia de não saber o que vai acontecer nos dias que virão, seja nas empresas e locais de trabalho, confrontados com uma leva de despedimentos e pelo corte nos direitos que setores patronais estão a promover, com esse pretexto, e abusando já das novas regras do período experimental de 180 dias", salienta o líder comunista na sua mensagem.