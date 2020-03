Covid-19

A urgência pediátrica do Hospital Fernando Fonseca (Amadora), encerra a partir de hoje no período noturno e até ao próximo dia 11 de abril após serem detetados casos de contaminação com o coronavírus, anunciou a unidade hospitalar.

Numa nota enviada às redações, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (conhecido como Amadora-Sintra) explica que o encerramento do serviço de urgência pediátrica decorre entre as 20:00 e as 08:00.

"Este encerramento temporário, decidido em articulação com as autoridades de saúde, é uma medida de prevenção, dado terem sido identificadas ocorrências de infeção com covid-19", acrescenta a unidade hospitalar.