A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) apelou hoje às autoridades para que não esqueçam dos doentes oncológicos, alertando que se isso acontecer as mortes por cancro vão ser "muito superiores" às mortes originadas pela pandemia de Covid-19.

Há "uma preocupação muito grande" por parte da LPCC e dos doentes com esta situação, na medida em que, "logicamente, todo o Serviço Nacional de Saúde está direcionado para o combate desta pandemia, que terá prioridade durante alguns meses em relação a todas as outras doenças", disse à agência Lusa o presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga, Vítor Veloso.

"Estamos muito atentos, mas também muito preocupados porque verificamos que o Serviço Nacional de Saúde embora tenha como prioridade neste momento o combate à pandemia, não pode de maneira nenhuma esquecer os problemas de outras doenças, nomeadamente do cancro, porque no fim vamos ver que as mortes por cancro vão de certeza ser muito superiores às mortes originadas por esta pandemia", advertiu o médico oncologista.