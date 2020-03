Covid-19

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, declarou hoje a situação de emergência no país por 20 dias, uma medida tomada pela primeira vez na história do país para intensificar o combate ao novo coronavírus no país.

A declaração foi feita após a comissão permanente da Assembleia Nacional ter aprovado na sexta-feira o pedido do Presidente, e de o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ter defendido na véspera que fosse imediata para permitir ao Governo reforçar as medidas de prevenção.

Jorge Carlos Fonseca justificou a medida como o objetivo de defender interesses e valores fundamentais do país e da comunidade e para dar meios legítimos às autoridades para um combate mais eficaz à pandemia.