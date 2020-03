Covid-19

As candidaturas aos apoios de emergência do Governo para artistas e entidades culturais, no âmbito de um pacote global de um milhão de euros, estão abertas até 06 de abril, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

Cada projeto poderá ser apoiado com montantes até 20.000 euros, tratando-se de entidades artísticas, e até 2.500 euros, no caso de artistas, adianta, em comunicado, o gabinete da ministra Graça Fonseca.

Ainda segundo o Ministério, cada entidade ou artista pode candidatar-se apenas com um projeto. Mas, salvaguarda, "não ficam impedidos de concorrer ao Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes, cujos concursos serão lançados até ao final deste semestre".