Covid-19

Dezenas de casos de covid-19 foram detetados num navio de cruzeiro alemão que foi autorizado a atracar em Freemantle, Austrália, depois de ter estado retido ao largo desde terça-feira, disseram as autoridades.

As autoridades estaduais da Austrália ocidental tinham proibido o navio Artania de atracar em Freemantle, tendo pedido para que deixasse as águas australianas, com os seus passageiros, predominantemente alemães, prosseguindo a viagem originalmente planeada com destino à África do Sul.

O primeiro-ministro australiano, Mark McGowan disse no sábado que a decisão de permitir a atracagem do navio alemão foi motivada por um surto de coronavírus a bordo, que estava a atingir níveis críticos.