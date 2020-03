Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Pinhel escreveu ao Presidente da República a apelar que interceda junto do Governo para que seja ordenada quarentena obrigatória a emigrantes e cidadãos oriundos de outros pontos do país.

Na missiva enviada na quinta-feira ao Presidente da República e hoje divulgada pela autarquia de Pinhel, no distrito da Guarda, o autarca Rui Ventura pede ajuda a Marcelo Rebelo de Sousa "para que sejam efetuadas, junto do senhor primeiro-ministro e da senhora ministra da Saúde, todas as diligências tidas como adequadas para que seja ordenada, com caráter de urgência, a quarentena obrigatória a todos os que regressem a um concelho, provenientes do estrangeiro ou de outros pontos do país".

O autarca relata que o seu concelho, tal como outros, "tem recebido muitos emigrantes provenientes de outros países da União Europeia, bem como cidadãos residentes noutras regiões do país".