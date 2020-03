Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais dois casos importados de contágio da covid-19 provenientes de Portugal, elevando o número de infetados no território para 37 desde o início do surto do novo coronavírus.

Trata-se um português de 32 anos de idade, residente de Macau, noivo do 11.º caso confirmado no território, que esteve a visitar a família no Porto com a sua noiva sul-coreana, regressando a Macau no dia 14 de março.

"Como este indivíduo tinha sido considerado como um caso do contacto próximo esteve desde o dia 16 de março em observação médica no Centro Clínico de Saúde Pública", informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.