Covid-19

A Rússia anunciou que vai fechar totalmente as suas fronteiras, a partir de segunda-feira e temporariamente, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

De acordo com um decreto do Governo, a Rússia "restringirá temporariamente o tráfego" em todas as suas passagens rodoviárias, ferroviárias e marítimas, a partir das 00:00 de segunda-feira (21:00 de domingo em Portugal continental).

O Governo russo já tinha decretado, a partir de hoje e até dia 05 de abril, o encerramento de várias atividades comerciais, incluindo de restauração, com exceção de comércio à distância, tendo recomendado aos cidadãos para limitarem as suas deslocações.