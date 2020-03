Covid-19

A Câmara e Loulé vai condicionar o acesso às praias do concelho e aos parques de estacionamento do litoral, para evitar aglomerações de pessoas e impedir a expansão da pandemia de Covid-19, anunciou hoje o município.

A medida foi debatida, por sugestão de forças de segurança, pelo posto de comando municipal que monitoriza a situação no concelho diariamente e tem por "objetivo de dissuadir a população de realizar passeios em grupos ou em zonas onde se juntem aglomerados de pessoas, como se tem verificado nos últimos dias em certas áreas naturais do concelho", quando se aproxima a Páscoa, justificou a autarquia.

"Decidiu-se condicionar os acessos às praias do Trafal, Loulé Velho e Almargem, assim como encerrar os parques de estacionamento nas zonas do litoral, em Almancil: no Garrão Nascente, Vale do Lobo, Quinta do Lago, Dunas Douradas e Ancão, e, em Quarteira, no Passeio das Dunas", anunciou a Câmara do distrito de Faro num comunicado.