Covid-19

Os estrangeiros que nunca deram entrada com nenhum processo de regularização no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até ao dia em que foi declarado o estado de emergência, vão ter direito aos cuidados de saúde, informou hoje o Governo.

"Os imigrantes que nunca deram entrada com nenhum processo no SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] têm direito aos cuidados de saúde", referiu a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, em declarações à agência Lusa.