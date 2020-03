Covid-19

A Câmara Municipal de Matosinhos criou uma "bolsa solidária" para pessoas que, com formação na área da saúde, ação social ou geriatria, estejam disponíveis para substituir funcionários de lares em caso de contágios por covid-19, anunciou hoje.

Esta "Bolsa de Reforço Solidário", em articulação com o Instituto Padre António Vieira, visa reforçar a capacidade de respostas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, no distrito do Porto, que necessitem de recursos humanos fruto da pandemia atual, referiu a autarquia, em comunicado enviado à Lusa.

As IPSS, que gerem alguns lares de idosos, estão a lidar com um "grande desafio" de terem, de um momento para o outro, o seu quadro de pessoal diminuído devido à nova infeção por coronavírus.