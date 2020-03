Covid-19

O movimento solidário Nós Costuramos, que acaba de ser criado em Penela (distrito de Coimbra), para produzir materiais de proteção para profissionais de saúde, já reúne duas dezenas de voluntários que possuem máquina de costura em casa.

"Face à carência de recursos para proteger" quem está na "linha da frente do combate à pandemia" da covid-19, a empresa ihcare, a Câmara Municipal de Penela e a Associação de Apoio ao Artesanato Local Penelarte criaram o movimento de solidariedade WeSew/Nós Costuramos, para produzir "equipamentos de proteção individual".

De acordo com uma nota enviada hoje à agência Lusa, o movimento vai fabricar, artesanalmente, "máscaras cirúrgicas FFP1, cogulas e cobre botas descartáveis", com "apoio voluntário e de forma totalmente gratuita", para doar a instituições de saúde e de prestação de cuidados locais, que se debatem com a falta deste tipo de "ferramenta essencial" para o seu trabalho, designadamente em instituições particulares de solidariedade social (IPSS).