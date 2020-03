Covid-19

A Juventus acertou com o treinador e os futebolistas do plantel principal, entre os quais Cristiano Ronaldo, uma redução salarial equivalente a quatro meses de ordenados, cujo valor ascende a 90 milhões de euros, devido à covid-19.

A 'velha senhora' explicou que, devido à paralisação das competições desportivas, provocada pela atual situação de emergência de saúde global, alcançou um "entendimento com os jogadores e os treinadores da primeira equipa, relativo às suas compensações pela porção residual do resto da época competitiva", lê-se no 'site' oficial da Juventus.

Segundo o clube de Turim, no norte de Itália, o acordo permite "a redução das compensações num montante igual aos pagamentos mensais de março, abril, maio e junho de 2020", com efeitos económicos e financeiros positivos na ordem dos 90 milhões de euros para as contas do presente exercício.